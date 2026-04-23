福岡市中央区の保育園などが入る建物で23日午前、工事の作業員と園児あわせて7人が体調不良を訴え、病院に搬送されました。 消防によりますと、23日午前9時50分ごろ、福岡市中央区長浜の舞鶴保育園と高齢者向けの福祉施設「福岡100プラザ中央」が入る建物で「発電機をたいて、解体作業中に気分が悪くなった人がいる」と119番通報がありました。福岡市によりますと当時、保育園1階の屋内で、壁やタイルをはがす工事が行われて