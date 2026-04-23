女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が22日、自身のインスタグラムを更新。大相撲春場所を制し大関に復帰した霧島の祝賀会での写真を披露した。吉田さんは「霧ちゃんの優勝＆大関昇進祝賀会に豊と一緒に参加させていただきました」と、親交のある大相撲の元関脇でタレント・豊ノ島と参加したことを報告。霧島との2ショットを添え、「24日に30歳の誕生日を迎えると言うことで皆んなで誕生日お祝いもしました」と伝