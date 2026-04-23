タレント・中山秀征の次男で昨年俳優デビューした中山脩悟がイメチェンを報告した。２３日までに自身のインスタグラムで「さっぱりいったよ〜」と髪をバッサリ切ったことを明かし、「５ヶ月ぶりの黒髪どうかな？」とヘアカラーもチェンジ。さわやかさがアップし、フォロワーは「イメージ変わりますね！」「雰囲気全然違う！！」「短髪＆黒髪！？！？？！かっこよさがレベルアップしてる…」「黒髪短髪かわいい」「めっちゃい