俳優の由美かおる（７５）が２３日、大阪市内で、映画「小春日和〜ＩｎｄｉａｎＳｕｍｍｅｒ〜」（松本動監督、５月１６日、大阪・第七藝術劇場シアターセブン先行公開、同月２９日全国公開）の記者会見に出席した。血液がんの一種・多発性骨髄腫の闘病経験を通じ「前向きに生きることの大切さを伝えたい」との思いから作品を企画・製作・プロデュースした俳優の楠部知子（６５）から「おばあちゃんの役ですが、どうですか？