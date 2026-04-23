ヤンマーホールディングスの奥山博史取締役は23日、大阪市内で報道陣の取材に応じ、発電と農業を両立させる「ソーラーシェアリング（営農型太陽光発電）」事業を強化する方針を示した。耕作放棄地を有効活用するとともに、営農のデータを取得し農業の収益性向上や製品開発に生かす。自社による農場運営に加え、同様に取り組む農家に支援金を支払うモデルを合わせ2040年ごろまでに農地1万ヘクタールでの展開を目指す。滋賀県や