大谷は6回無失点の力投を見せたが…【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発登板した。6回無失点の好投を見せてマウンドを降りたが、直後に救援したジャック・ドレイヤー投手が先制の3ラン本塁打を献上した。大谷の降板からわずか7分後の悲劇的な展開に、「ナイトメア炸裂」などと悲鳴が殺到した。大谷は初回に2人