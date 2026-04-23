アメリカのウィスコンシン大学で、日本人研究者が同僚の水筒に有害薬品を混入した疑いで訴追された。被害者男性だけが昇進したことや、研究室で白衣を着ないことなどを注意したにもかかわらず無視されたことなどに不満を募らせて犯行に及んだとみられている。同僚の昇進などに不満か…水筒に有害な化学薬品混入アメリカのウィスコンシン大学で、同僚の水筒に有害な化学薬品を混入させたとして、日本人研究者の男が逮捕・訴追された