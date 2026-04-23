「彼が気分悪くなるのが目的だった」アメリカ・ウィスコンシン大学で日本人研究者が同僚の水筒に有害薬品混入疑いで逮捕・訴追

アメリカのウィスコンシン大学で、日本人研究者が同僚の水筒に有害薬品を混入した疑いで訴追された。

被害者男性だけが昇進したことや、研究室で白衣を着ないことなどを注意したにもかかわらず無視されたことなどに不満を募らせて犯行に及んだとみられている。

同僚の昇進などに不満か…水筒に有害な化学薬品混入

アメリカのウィスコンシン大学で、同僚の水筒に有害な化学薬品を混入させたとして、日本人研究者の男が逮捕・訴追された。

警察などによると、ウィスコンシン大学インフルエンザ研究所の研究者、クロダ・マコト容疑者（41）は4月4日、同僚の男性の水筒に化学薬品を混入させ、危険行為罪などの疑いが持たれている。

同僚はすぐに吐き出したため、無事だった。

クロダ容疑者は犯行後、研究所の教授に犯行を認めるメールを送信し、10日に逮捕された。

警察の調べに対し、クロダ容疑者はこの男性だけが昇進したことや、研究室で白衣を着ないことなどを注意したにもかかわらず無視されたことなどに不満を募らせ、「彼が気分悪くなるのが目的だった」と供述しているという。