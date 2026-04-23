【ソウル共同】韓国半導体大手のSKハイニックスが23日に発表した2026年1〜3月期の連結決算は、営業利益が前年同期と比べて5倍以上の37兆6103億ウォン（約4兆500億円）となった。四半期として過去最高額を更新した。