ゴールデンウイーク（GW）中にトイレ掃除をしようと考えている人は多いのではないでしょうか。清掃時にやってはいけないNG行為について、TOTOの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…知らなかった」これがトイレ掃除でやりがちな4つの“NG行為”です！公式アカウントは「トイレ掃除のNG行動、やってませんか？」「お手入れの時にNG行動をやってしまうと、かえってトイレの陶器やタンクを傷めて