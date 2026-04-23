【AION2】 2026年 配信予定 ダウンロード無料（一部アイテム課金有） エヌ・シー・ジャパン（以下、NC）は、Steam/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）用クロスワールドMMORPG「AION2(アイオン2)」について、日本版特設サイトを公開した。 本作は、前作「The Tower of AION」から200年後の世界を舞台にした物語が展開するクロスワールドMM