デイトレーダーと聞くと、1日中モニターに張り付いてチャートを監視している姿を想像するかもしれない。「専業主婦なら時間があるからできるのだろう」と思う人もいるだろう。しかし、1日で数百万円の利益を叩き出すみやさんの現実は、そのイメージとは大きく異なる。現在、2歳半の子どもを自宅で育てながら相場に向き合う彼女のトレード時間は、「家事と育児の隙間」と「深夜の限られた時間」のみ。圧倒的に時間が足りない環