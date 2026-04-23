ロッテシティホテル錦糸町は、千葉ロッテマリーンズとコラボした「マリーンズルーム」をリニューアルして、4月3日から販売している。ZOZOマリンスタジアムのプレイヤーズ・シートの壁面アートを手掛ける壁画アーティスト・Hori Hayato氏が、室内の壁面に小島和哉投手、種市篤暉投手、藤原恭大選手、西川史礁選手、山本大斗選手のオリジナル壁画アートを施した。テレビボードにはZOZOマリンスタジアムを描いたアートを配置し、テレ