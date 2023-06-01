レギュラーシーズンを5位で終えた新潟アルビレックスBBは、24日から4位の岡山と敵地でプレーオフ準々決勝に臨む。22日は新潟県西蒲原郡の弥彦体育館で実戦練習などを行った。SG長谷川智伸（35）はベテランとして率先してチームを引っ張る決意を示した。プレーオフは2戦先勝方式で、負けた時点で今季が終了してしまう。そんな危機感を持ちながらも練習中になかなか強度が上がってこないチームメートを長谷川が一喝した。「プ