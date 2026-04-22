◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）巨人が２回に相手の失策や拙守も絡んで一挙４点を先制して主導権を握った。この回は佐々木の先制打や石塚の２点三塁打がもちろん大きかったが、ビッグイニングの起点になった平山功太内野手（２２）の打席も大きかった。先頭打者で打席に立ったのは「７番・右翼」でスタメンの平山。桜井の球を４球見極めてストレートの四球で出塁した。際どい球を打ちに行きながらスイ