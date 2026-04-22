HIKKAが、新曲「Alarm」のMVを公開した。2ndシングル「Alarm」は、安室奈美恵「HERO」をはじめ、多くのヒット曲を手がけてきたプロデューサー・Sunnyによる本格派サウンドに、HIKKAが自身の過去の失恋を綴ったR&Bナンバーになっているという。https://youtu.be/PW0gCn6s0xo◾️「Alarm」配信：https://hikka.lnk.to/Alarm関連リンク◆HIKKA オフィシャルサイト◆HIKKA オフィシャルInstagram◆HIKKA オフィシャルYo