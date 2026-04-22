インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、メガネが似合うかわいい女性芸能人を投票で募り、「芸能人メガネ美人・美女」ランキングとして発表しています。2026年4月22日時点で集まった2706票での結果を紹介します。【写真】「えっ…！美しすぎる！」これが、トップ3に輝いた《メガネ美人》たちのビジュアルです！3位は、俳優の石原さとみさんでした。