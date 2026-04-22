ユニクロが、「ユニクロゴールデンウィークキャンペーン」を4月24日から14日間限定で実施します。「UNIQLO : C」の「スウェットワイドパンツ」と「スウェットストレートパンツ」が通常価格3990円（以下、税込み）から1000円値引きされた2990円で販売されるほか、アニメーション新作映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」や人気絵本「パンどろぼう」とコラボしたグッズなどが新発売されます。【写真】GWキャンペーン