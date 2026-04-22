福岡を拠点に活動する九州唯一のプロの交響楽団「九州交響楽団」が熊本県庁でコンサートを開きました。 年間約150回、演奏活動をする九州交響楽団は、オーケストラの生演奏を聞ける機会を熊本でも増やそうと、2025年2月に県立劇場と連携する協定を結び、大人だけでなく子ども向けの演奏会なども開いています。 今日（22日）は昼休み中の県庁職員などへ演奏を披露し、県庁のロビーに美しい音色が鳴り響きました