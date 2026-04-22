BIGBANGが、デビュー20周年に向けた本格的な活動をスタートさせた。YGエンターテインメントは4月22日、BIGBANGが4月21日にグローバルファンダムプラットフォーム「b.stage」に公式コミュニティおよびSNSチャンネルを開設したことを発表した。開設時刻は、デビュー日である8月19日を象徴する午後8時19分に設定されており、20周年を意識した特別なタイミングとなっている。YGエンターテインメントは「8月からワールドツアーを控えて