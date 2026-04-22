ＮＯＫがマッチスポンサーとなる、明治安田生命Ｊ２・Ｊ３リーグ百年構想リーグＥＡＳＴ−Ｂグループ 第１２節「ＮＯＫ・ＮＯＫ東北スペシャルマッチ 福島ユナイテッドＦＣ ｖｓヴァンフォーレ甲府」を２５日に福島市のとうほう・みんなのスタジアムで開催する。福島ユナイテッドＦＣでの「ＮＯＫスペシャルマッチ」は、今回で５度目となる。「社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げるＮＯＫグループは、福島におけ