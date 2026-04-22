高崎市の県道で２１日、６０代の男性が軽乗用車にひき逃げされ死亡しました。警察は運転していた６８歳の男を２２日朝に逮捕しました。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、高崎市中居町の代行運転手、小森登美男容疑者（６８）です。警察によりますと、小森容疑者は、２１日午後１１時ごろ高崎市江木町の県道で、軽乗用車を運転中、自転車をはねたにもかかわらずそのまま立ち去った疑いが持たれています。 小森容疑者は、事