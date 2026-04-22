ボクシングの元世界２階級制覇王者・亀田大毅氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、注目の大一番の行方を占った。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が５月２日に東京ドームで激突する。大毅氏は「中谷選手が勝つと、再戦があると思う。中谷選手が勝った場合にのみ、再戦がある。井上選手が勝ったら再戦しません。ギリギリのスプリットであろう