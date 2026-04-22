NPB(日本野球機構)は22日の公示を発表。DeNAは4投手を入れ替えました。1軍昇格となったのは、ホセ・ルイーズ投手と宮城滝太投手です。ルイーズ投手は開幕1軍スタートで、2試合いずれも無失点投球。3月30日に登録抹消されて以来の再昇格です。宮城投手も開幕は1軍スタート。開幕戦にリリーフ登板し、1回を無失点でした。その後は登板機会がなく、4月2日に登録抹消となっていました。登録抹消となったのは、深沢鳳介投手と橋本達弥投