あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、大阪の人気ラーメン店「中村商店 高槻本店」が監修した「香味清湯 塩らーめん」を4月22日から期間限定で販売します。【写真】「ガツンと！醤油ガーリック油そば」もヤバイ！本家「中村商店 高槻本店」の「金の塩」も！「中村商店 高槻本店」は食べログで「3.70」（2026年3月時点）を獲得している人気店。鶏と魚介のうまみを濁りなく抽出した、透き