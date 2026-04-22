みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第3話1年後……【編集部コメント】クルミさん……たしかに突然の浮気と離婚が悲しくて落ち込む気持ちはわかるのですが、1年はちょっと長すぎやしませんか！？負担ゼロの実家暮らしだからこそやってはいけていますが