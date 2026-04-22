きょう22日（水）は、西から次第に雲が広がる見込みです。西日本では夕方以降雨が降り始め、あす23日（木）にかけてくもりや雨となる見込みです。特に、西日本の太平洋側では雨が強まり、雷を伴って非常激しく降る所もあるでしょう。東日本から北日本は概ね晴れますが、北海道では一部にわか雨の所もありそうです。あす午後からは、東日本でも所々で雨が降るでしょう。南西諸島はきょうあすともに雲が多く、雷雨となるところもあり