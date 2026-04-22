シンガー・ソングライター大森靖子（38）が22日までにインスタグラムを更新。東京・高円寺にある伝説的ライブハウス「無力無善寺」の立ち退きが決まったことを受け、思いをつづった。同ライブハウスはJR高円寺駅のガード下に店舗を構えるライブハウス。前衛的なパフォーマンスを行うアーティストらに愛され、アンダーグラウンドカルチャーを支えてきたが、ガード下の再開発にともない立ち退きが決定。同ライブハウスの公式Xでは「6