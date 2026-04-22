OpenAIがChatGPTの画像生成機能「ChatGPT Images 2.0」を日本時間の2026年4月22日に正式リリースしました。ChatGPT Images 2.0は第三者機関のテストで世界ランキングトップのスコアを記録しており、英語以外の言語の文字列描写やプロンプト追従性が大きく向上しているとのこと。ChatGPTの無料プランでも使用可能だったので実際に画像の生成・編集を試してみました。ChatGPT 画像 | AI 画像生成https://chatgpt.com/images/上記のリ