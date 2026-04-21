【注目度S級】 ☆正興電機製作所（6653）1Q電気機器 Focus：電力・DX投資の拡大で過去最高益を更新か。8期連続増益と株主還元強化が注目点。 【注目度A級】 ◎令和アカウンティングHD（296A）本決算サービス業 Focus：契約継続率99％超の安定基盤、生産性の向上による利益率上昇と成長継続がポイント。◎オービーシステム（5576）本決算情報・通信業 Focus：DX需要拡大で売上最高に。先行投資を吸