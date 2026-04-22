日本人女性で初めて、ヒマラヤ8000m峰14座を全て登頂した看護師で登山家の渡邊直子。そのすごい記録から、さぞトレーニングや準備を入念にしてきたと思いきや、トレーニング・ゼロの状態で山に挑んできたという。彼女の初めての著書、『エベレストは居酒屋です』の発売を記念して、なぜ31回も8000m峰にチャレンジしながら、大きな怪我もなく無事に日本で戻ってこられるのか、その秘訣に迫ります。実は、テクニックよりもメンタルが