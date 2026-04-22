全国の主要家電量販店・ネットショップから実売データを毎日集計しているPOSデータベース「BCNランキング」。今回はその「BCNランキング」をもとに、1〜3月の3カ月間で、どのAndroidタブレットが最も売れたのかチェックしてみよう。●この3カ月、どのAndroidタブレットが売れた！？集計期間は2026年1〜3月の3カ月間。エリアは全国で、OSが「Android」の機種に限定して、販売台数の集計を行った。【第3位】NEC「LAVIE Tab T8」