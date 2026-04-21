オードリーの春日俊彰さんが20日、『西武園ゆうえんちの化身』就任式に登場し、家族で訪れた西武園ゆうえんちでの思い出を語りました。さらに、春日さんは赤外線銃で“春日さんの顔”を的にしてポイントを競う、新しい体験型アトラクションに挑戦しました。■西武園ゆうえんちの化身“ケシガ”2025年夏、“西武園ゆうえんちのプールの化身”に就任していた埼玉・所沢市出身のオードリー・春日さん。この日は、全身にアトラクション