４月２１日の浦和競馬１２Ｒでカンパイ（発走のやり直し）があった。１番メジャークオリティが発走の際にフライング。真正な発走と認められなかったため、発走をやり直した。浦和競馬でのカンパイは２０２５年９月２２日の１１Ｒ以来。