北極でも進む温暖化について気象研究所は、温暖化を引き起こす水蒸気が夏と秋に増加するメカニズムを世界で初めて明らかにしたと発表しました。【映像】解明された北極温暖化のメカニズム地球上で最も早く温暖化が進む北極では、気温の上昇が世界平均の2倍から4倍の速さで進んでいます。北極での水蒸気の増加が温暖化の原因とされていますが、気象庁の気象研究所や名古屋大学と北海道大学の研究チームは、1980年から2024年ま