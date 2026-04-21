21日（火）、韓国Vリーグ女子のIBK企業銀行アルトスは、眞鍋政義氏（62）の監督就任をクラブ公式SNSで発表した。 眞鍋氏は2009年から2016年まで女子日本代表の監督を務め、2012年ロンドン五輪では女子日本代表を28年ぶりの五輪メダルに導いた。リオ五輪後に一度代表監督を退き、地元のヴィクトリーナ姫路のゼネラルマネージャーや取締役球団オーナーを務めた後、2021年には再び女子日本