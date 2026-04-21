山陽オートの普通開催２１日の初日７Ｒで落車のアクシデントが発生。走路内にオイルが漏れ、損傷も激しかったため、公正かつ安全なレースができないと判断され、８Ｒ以降のレースが中止となった。走路を確認した岡本信一は「３、４コーナーのところで穴が開いていて、そこで前を抜こうと仕掛けたい人が、まともにできるかと言えばできない感じ」と状態を説明すれば、安東久隆も「自分たちは走るのが仕事だけど、穴が開いている