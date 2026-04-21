ロックミュージック（インディー・ロックやパンク・ロック）とダンスミュージック。イギリスでは80年代から続く伝統と歴史を持つ異ジャンルのハイブリッドだが、それを今の時代の音として鳴らしているバンドが出てきて面白い。【写真を見る】Adult DVD英リーズ出身の6人組、Adult DVDはそういったバンドの一つで、SNS広告が日本でも注目を集め、4月には初来日公演を成功させたばかりだ。UKの名門インディー・レーベル、Fat Possum