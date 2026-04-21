「どっちにするか、スペック表を見ても決められない」。そんな人のために、同じ場所・場面でGoogle Pixel 9aとGoogle Pixel 10をそれぞれ使い続けてみた。価格差は約5万円。その差が実際の暮らしで何を意味するのか、数字ではなく写真と画面で確かめようと思う。※端末協力：ソフトバンク●まず2台を並べてみる箱から出した瞬間、最初に気づくのはデザインの方向性の違い。Pixel 9aはカメラ部分が背面にすっかり埋め込まれたフ