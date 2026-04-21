歌手の島谷ひとみ（45）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。手料理の写真が反響を呼んでいる。3日前の投稿で、島谷は「夜な夜な大量の筍を茹でる人」とコメント。コンロをフル稼働し、タケノコのアク抜きをする様子を披露した。「届いたらすぐやらなきゃだわよ九州からやってきた春の筍ちゃん達新鮮なうちにすぐ送ってくださったんだから、すぐ茹でなきゃ意味無いじゃんじゃんじゃん」とつづっていた。その後