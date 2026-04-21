「お金さえ受け取らなければ、自衛官が制服を着てソープランドで働いてもいいんですか？」4月14日に開かれた陸上自衛隊トップ、荒井正芳・陸上幕僚長の記者会見で、こんな質問が飛び出し、一部ネット上で波紋を広げている。●発端は自民党大会、現役自衛官が「制服姿」で国歌発端となったのは、現役の陸上自衛官が自民党大会に制服姿で出席し、国歌を歌った問題だ。自衛隊法は61条1項で、隊員の政治的行為を制限している。＜隊員は