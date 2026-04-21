約1400人が出席し、4月17日に開かれた天皇、皇后両陛下主催の「春の園遊会」。春と秋の2回、催される園遊会で女性皇族方は和装か洋装かで統一されるが、今回は春らしい彩りの洋装で招待客をもてなした。臨床心理士の岡村美奈さんが、天皇ご一家のファッションに国民が寄せる期待、皇族方のコーデからわかる関係性の変化について分析する。【写真】天皇皇后両陛下＊＊＊春の園遊会が4月17日、赤坂御苑において開催された