百十四銀行 [東証Ｐ] が4月21日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の265億円→291億円(前の期は199億円)に9.8％上方修正し、増益率が33.1％増→46.2％増に拡大し、従来の12期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の129億円→155億円(前年同期は98.6億円)に20.1％増額し、