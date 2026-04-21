クボタが強含みとなっている。同社はきょう午後２時ごろ、１５００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．３％）、３００億円を上限とする自社株取得枠を設定したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 取得理由は、株主還元策の一環として１株あたりの価値を向上させていくため。取得期間はあす２２日から１２月１８日までとなっている。 出所：MINKABU PRESS