2026年4月19日、韓国メディア・毎日経済は「仁川（インチョン）国際空港が世界第3位の優良空港と評価されたが、日本や中国など周辺国の追撃が強まっている」と伝えた。国際空港評議会（ACI）の集計結果（速報値）によると、昨年、仁川空港は国際旅客数7355万人、国際貨物291万トンを処理し、世界3位となった。記事は「01年3月の開港以来、売上高は年平均8％増加しており、4回にわたる施設拡張費18兆ウォンのうち82％を調達できるほ