井筒和幸監督が8年ぶりにメガホンを取る映画の撮影が進んでいる。原作は作家・黒川博行の「疫病神シリーズ」の傑作「国境」。撮影はオール関西ロケで行われている。その撮影の真っただ中での異例の会見が、16日、関西の「テッペン」あべのハルカス（大阪市阿倍野区）で行われた。「国境」は、大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮の対照的な2人が、だまされた金を取り戻すため、北朝鮮へ高飛びした詐欺師を追うノワー