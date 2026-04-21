井筒和幸監督が8年ぶりにメガホンを取る映画の撮影が進んでいる。原作は作家・黒川博行の「疫病神シリーズ」の傑作「国境」。撮影はオール関西ロケで行われている。その撮影の真っただ中での異例の会見が、16日、関西の「テッペン」あべのハルカス（大阪市阿倍野区）で行われた。

「国境」は、大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮の対照的な2人が、だまされた金を取り戻すため、北朝鮮へ高飛びした詐欺師を追うノワールアクションだ。桑原役は伊藤英明、二宮には染谷将太、6回目の共演となる２人がダブル主演を務める。

会見には、主演の2人のほか、井筒和幸監督、原作の黒川博行氏、そして企画・制作の紀伊宗之氏が登壇した。まず伊藤が「まいど！関西のメディアの方が多いとのことで、自分なりに考えて言いました」とあいさつ。続いて染谷も「まいど！・・・・言わないといけないなと思って」と会場を沸かせた。

映画『国境』 オール関西撮影中 (c) 2027 K2 Pictures

撮影は、2月下旬、神戸市東灘区・六甲アイランドからスタート。尼崎市、和歌山県白浜町、大阪市、京都市、滋賀県彦根市など、関西一円で大規模ロケを敢行している。ここまでの手ごたえについて井筒監督は、「奇しくも世界でシマの取り合いをやっている中、そういうことを揶揄するくだりもある。今の時代だなぁと。娯楽映画を作りたかったからね。（近年は）なかなかそういう作品がない」と話した。

井筒和幸監督 映画『国境』 オール関西撮影中 (c) 2027 K2 Pictures

主演の2人は井筒組に初参加となる。伊藤は、「楽しくてしかたない。駆け出しの頃、ある俳優さんのお付きで井筒組の現場に行ったら、そのまま出ることになった。（その時は）ただただ監督が怖かった。終わってから、『兄ちゃん、セリフは血の通った感じで言えたらもっとええと思うわ』って言ってもらえたんです。井筒作品はリアルでアドリブのような空気感ですけど、それは監督が繊細に熱を持って、演技指導から作り上げたものだということが分かりました。僕はこの歳まで、恥ずかしながら映画のすごさ俳優のすごさに気づけていなかった。監督の熱量と演技指導は、毎日新たな発見があるし学びになっている。楽しくてしかたないです」と笑顔を見せた。

伊藤英明氏 映画『国境』 オール関西撮影中 (c) 2027 K2 Pictures

また染谷は、「学生時代から井筒さんの作品は大好きでした。まさか自分が井筒監督の作品の世界に入るとは思っていませんでした。現場の熱量も高く、日々みんなで戦うような毎日ですが、改めて映画は楽しいなと、かみしめている最中です」。

染谷将太氏 映画『国境』 オール関西撮影中 (c) 2027 K2 Pictures

2人の共演は6回目。毎回その関係性が違うというが、「今回は井筒組ということで、どのように描いていただけるか楽しみです」と伊藤。井筒監督も「もういいバディ感になってるよ」と太鼓判を押した。

映画『国境』 オール関西撮影中 (c) 2027 K2 Pictures

黒川氏は、「国境」が映画化できるとは全く考えていなかったという。「北朝鮮の兵士やスパイが日本にいて暗躍するというような小説は割とあるんですけど、コンビが北朝鮮に潜入して暴れるという発想はなかったと思う。政治的な背景も難しいところがあるし。疫病神シリーズはいくつかドラマや映画になったこともあるが、国境だけは無理だと。予算的にも相当しんどいと思っていた」と振り返る。淡路島での撮影に足を運んだといい、「井筒さんの情熱がすごい。演技指導もされるしシーンごとに粘りがある。この監督はこんなに一生懸命映画を作る人なんやと。当たり前ですけど。井筒さんの熱量はどこのロケ現場より熱いものがあります」とした。そして「この映画が完成して、自分の目で見られることを楽しみにしている」とした。

黒川博行氏（原作） 映画『国境』 オール関西撮影中 (c) 2027 K2 Pictures

企画・制作の紀伊氏は「大手の映画会社はやらない企画だと思う。そんな企画をやりたいという思いが強くあった。奥歯にものが挟まって生きるのはつまらない、はっきりやりたいことやればいいじゃんと思っているので実現できてうれしい」と話す。

紀伊宗之氏（企画・制作） 映画『国境』 オール関西撮影中 (c) 2027 K2 Pictures

井筒監督にとっては8年ぶりの新作となる。「黒川さんの原作は、60年代の（大映映画）悪名シリーズがモチーフになっているようで、原作を読んだとき、そのころの勝新太郎と田宮二郎の掛け合いを思い出した。それに追いつくようなものを日本映画でやってもいいのではないかと思っていた」とした。そして今までになかった話だとした上で、「やったことないから面白いな、と。それに大阪が舞台。今の若い人って生きづらいと思っている人多いじゃないですか。2人が自分に対する決着をつけようと動き回る話。気楽に見てほしいです」とした。

映画『国境』 オール関西撮影中 (c) 2027 K2 Pictures

伊藤は「考え方も育ちも違う2人が、目的の達成のためにバディを組んで国境まで越えていく。そこにこの作品の面白さがあるし、そこに井筒監督のエッセンスが加わる。こんなにも早く出来上がりを見たいと思う作品はこれまでになかった」。染谷も「笑えるしハラハラするし。テンポも軽快。娯楽映画なのに、説教くさくなく社会的縮図が描かれていて、自分も大好きな映画だと素直に思えるほどの作品です。早く完成が見たい」と、撮影中にも関わらず、すでに完成を心待ちにしている。

映画『国境』 オール関西撮影中 (c) 2027 K2 Pictures

映画『国境』 オール関西撮影中 (c) 2027 K2 Pictures

撮影はまだ2週間ほど続くという。この日も、井筒監督、主演の2人は会見の後、撮影に向かった。