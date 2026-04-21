元モーニング娘。で元テレビ東京の紺野あさ美が２０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、自身の肩書について「フリーアナウンサーとは名乗っていない」と訴えた。

紺野は、夫のプロ野球選手・杉浦稔大投手が日本ハムから中日にトレードされたことから、記事にされることが多く、「一つ訂正したいことがあって」と切り出した。記事では「妻は元モーニング娘。でフリーアナウンサーの紺野あさ美」と紹介されることが多いというが「フリーアナウンサーとは名乗ってないので」と訴えた。

「今は何て言うんだろうな、タレント？ＹｏｕＴｕｂｅｒ？」と考え込み「元アナウンサーは事実なんですけど、全然発声練習とかしてないので、これでフリーアナウンサーって書かれるのは、アナウンサーの皆さんに申し訳ないので」と話した。

「元アナウンサーとか、タレントとか？まあ元アナウンサーならギリ、事実ではあるが、こんなしゃべりでフリーアナウンサーとは名乗れない」と申し訳なさそうに語り、「前の私がいたときの部長も言っていた。喋りは一生もの。年を重ねればいい話し方ができる。品があるじゃないが、いい大人な感じがするので、発声練習もしたいな」とも語っていた。