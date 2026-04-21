宮城県石巻市にあるJR仙石線の踏切で21日朝、乗用車が陥没した道路にはまり、動けなくなりました。JR東日本によりますと、午前4時50分ごろ、石巻市にあるJR仙石線の上谷地踏切で、乗用車のタイヤが道路の溝にはまっていて動けなくなっていると警察から連絡がありました。警察によりますと、けがをした人はいないということです。石巻地方広域水道企業団によりますと、踏切を横断している水道管が破裂し漏水が発生したということで