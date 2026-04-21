PropTech Japanは4月20日に、福岡ソフトバンクホークス承認ライセンス商品「涼マント」の先行販売を、同社が運営する「RE Shopping」にて開始した。ラインアップは、イエロー、ピンク、ブラックのカラー3色に加えて、柳田選手バージョンと周東選手バージョンそれぞれ3色の、計9種類を用意している。いずれも価格は1万円。●真夏の球場観戦を変える冷感アイテム「涼マント」は、水で濡らして絞って振るだけで体感温度が15℃下が